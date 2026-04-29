Internazionali d’Italia 2026 | date biglietti prezzi e dove vederli

Tra pochi giorni si terrà uno dei tornei più seguiti dell’anno, che si svolge sui campi di terra rossa del Foro Italico. Sono state comunicate le date ufficiali dell’evento, con dettagli sui biglietti disponibili e i relativi prezzi. L’appuntamento attirerà numerosi appassionati che potranno seguire le partite sia dal vivo che in diretta televisiva. Le modalità di acquisto dei biglietti e le opzioni di visione sono state rese note dagli organizzatori.

Sta per cominciare uno dei tornei più attesi dell’anno, disputato sui campi di terra rossa del Foro Italico. Gli Internazionali d’Italia 2026 si svolgeranno dal 28 aprile al 17 maggio, in totale verranno giocate oltre 300 partite, distribuite in diverse fasce orarie e su più campi. Il programma prevedeche il torneo inizi con le qualificazioni, superate le quali gli atleti accedono al tabellone principale, la fase centrale dell’evento, fino a giugnere alle finali. Il torneo femminile si concluderà sabato 16 maggio, mentre quello maschile terminerà domenica 17 maggio. Per chi desidera assistere dal vivo agli Internazionali d’Italia 2026, è utile sapere che le qualificazioni sono spesso meno affollate, i biglietti costano meno, si riescono a vedere più partite durante la giornata ed è più semplice muoversi tra i campi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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