Dopo aver vinto lo scudetto, l’attaccante francese ha attirato l’attenzione anche sui social, con commenti e sfottò rivolti al Napoli. Durante le partite, ha segnato un gol e ha partecipato alle celebrazioni dei tifosi interisti. La sua presenza ha acceso il dibattito tra i supporter, mentre lui ha dichiarato l’intenzione di conquistare anche la Coppa Italia, con l’obiettivo di ottenere il doblete.

In qualche modo doveva sdebitarsi. Lo ha fatto segnando, ballando, giocando. Chiamato dal coro della Curva Nord, siam venuti fin qua., Marcus Thuram ha risposto presente: 6 gol nelle ultime 5 giornate sono stati il timbro sull’attestato dello scudetto. Thuram si è calato nel ruolo di tifoso, amico, alleato di tutti gli appassionati di Inter, tra pose e burle social che nelle ultime ore hanno fatto impazzire l’ambiente dei vincitori alimentando qualche malumore nel perimetro degli sconfitti. È mancato Lautaro, si è svegliato lui in una perfetta staffetta tra partners in crime: i due componenti della ThuLa hanno prodotto in questo campionato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gol, tifo social e sfottò al Napoli: Thuram ora vuole la Coppa Italia per il doblete Inter

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