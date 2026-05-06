Il Papa riceverà i rappresentanti dell’Inter, tra cui alcuni giocatori e lo staff, prima della partita contro la Lazio. L’incontro si terrà nelle ore precedenti alla sfida, coinvolgendo anche alcuni dirigenti del club. La visita si svolgerà in un contesto privato e si svolge prima dell’impegno in campionato contro la squadra romana.

Il Pontefice riceverà i nerazzurri, Chivu, i giocatori e tutto lo staff prima della sfida contro i biancocelesti. Appuntamento alle 10 di mattina del 9 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, squadra e dirigenti dal Papa prima della Lazio

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