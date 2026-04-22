Il presidente della Lazio ha annunciato un premio in denaro ai giocatori nel caso in cui la squadra vinca la Coppa Italia. La cifra promessa consiste in un raddoppio della ricompensa, da assegnare in seguito al successo nella competizione. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e i media, mentre la squadra si prepara alla fase decisiva del torneo. La grande attesa sta per terminare.

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© Calcionews24.com - Lazio, Lotito raddoppia: premio alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia! La cifra ‘promessa’ dal presidente ai suoi giocatori

Lazio batte Milan 1-0 Ai Quarti di Coppa Italia contro il Bologna

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La curiosità: per la Lazio premio Coppa da 4 milioni. Lotito ci saràLotito sarà a Bergamo, vedrà la semifinale dal vivo. Ha raddoppiato il premio per la vittoria della Coppa, da 2 a 4 milioni lordi. Chissà che non abbia riconosciuto un bonus anche per l’accesso all’ev ... corrieredellosport.it

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Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com