Calciomercato Inter pianificato l’assalto a Nico Paz | due le possibili offerte al Real Madrid

L'Inter sta preparando un'offerta per il giovane calciatore del Real Madrid in vista della prossima sessione di mercato estivo. Secondo quanto si è appreso, i nerazzurri starebbero valutando due diverse proposte da presentare al club madrileno. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda un possibile trasferimento del talento sudamericano. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata resa nota dalle parti coinvolte.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a sognare Nico Paz in vista della prossima estate: questa la strategia dei nerazzurri. L’ Inter guarda già al mercato del 2027 per rinforzare la trequarti. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi seguono con attenzione l’interrogatorio odierno legato all’inchiesta arbitri, il Corriere dello Sport lancia un’indiscrezione di peso: il club nerazzurro è pronto a dare battaglia per Nico Paz. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Nico Paz nel mirino: la strategia nerazzurra. Il talento argentino sta disputando le sue ultime gare con la maglia del Como, poiché il Real Madrid sembra ormai intenzionato a esercitare la clausola di recompra per riportarlo alla “Casa Blanca”.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, pianificato l’assalto a Nico Paz: due le possibili offerte al Real Madrid Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Comodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la... Calciomercato Inter, Nico Paz nel mirino dei nerazzurri: il piano per convincere il Real MadridVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter, il piano per l'estate: Nico Paz la priorità, occhio a Vicario; Il Giorno – Chivu: Scudetto, rinnovo e addio ai senatori. Inter, nuova rosa; Simeone punta al record e il calciomercato in uscita: i temi granata sui giornali; Calciomercato Roma – Poker di nomi per il dopo Massara: le ultimissime. Calciomercato Inter News | A centrocampo spunta l’idea Koné, Jones altra possibilità (27 aprile 2026)Il calciomercato Inter dovrà scegliere tra Ismael Koné e Curtis Jones per completare il centrocampo del prossimo anno ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com