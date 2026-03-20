L’assalto energetico dell’Iran è senza limiti | sfide alle rotte alternative a Hormuz
L’Iran ha intensificato gli attacchi contro le rotte energetiche nel Golfo, colpendo le vie alternative a Hormuz. Dopo che Israele ha attaccato il giacimento South Pars il 18 marzo, l’Iran ha continuato le azioni contro il sistema energetico della regione. Le operazioni si sono susseguite senza limiti, contribuendo a aumentare la tensione tra le parti coinvolte.
L’Iran non cessa gli attacchi al sistema energetico regionale del Golfo dopo che Israele ha scelto la strada dell’escalation sul gas naturale nella giornata del 18 marzo colpendo il giacimento South Pars. Di ieri l’attacco di Teheran all’importante raffineria israeliana di Haifa, che però non è un caso isolato. Parliamo di un’infrastruttura che inizia dal pozzo di petrolio di Abqaiq, uno dei maggiori al mondo, sito vicino al confine dell’Arabia Saudita con Bahrain e Qatar e che taglia longitudinalmente il deserto dell’Arabia interna per arrivare sul Mar Rosso. Fu costruita negli Anni Ottanta proprio per ovviare alla disruption del greggio... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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