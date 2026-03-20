L’assalto energetico dell’Iran è senza limiti | sfide alle rotte alternative a Hormuz

L’Iran ha intensificato gli attacchi contro le rotte energetiche nel Golfo, colpendo le vie alternative a Hormuz. Dopo che Israele ha attaccato il giacimento South Pars il 18 marzo, l’Iran ha continuato le azioni contro il sistema energetico della regione. Le operazioni si sono susseguite senza limiti, contribuendo a aumentare la tensione tra le parti coinvolte.