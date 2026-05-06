L'Inter si trova a dover versare 15 milioni di euro per completare il trasferimento definitivo di Akanji. La clausola prevista nel contratto impone all'Inter di effettuare questo pagamento, che rappresenta la somma necessaria per ufficializzare l'acquisto del calciatore. La trattativa si è conclusa con il pagamento di questa cifra, sancendo il passaggio definitivo del giocatore alla squadra nerazzurra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi mesi, l’Inter ha vissuto un periodo intenso di riflessioni e decisioni strategiche. Uno dei casi più discussi è quello di Manuel Akanji, difensore svizzero attualmente in prestito dalla Borussia Dortmund. La squadra nerazzurra si trova ora in una posizione in cui è obbligata a investire una cifra di €15 milioni per mettere a segno il suo acquisto a titolo definitivo. Negli ultimi anni, l’Inter ha cercato di rafforzare la propria difesa, e l’acquisto di Akanji rappresenta un passo significativo in questa direzione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter obbligata a investire 15 milioni per il trasferimento definitivo di Akanji.

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