L'Inter ha offerto a Manuel Akanji un contratto di due anni per un trasferimento definitivo dal Manchester City. La società nerazzurra ha formalizzato la proposta, e ora si attendono sviluppi sul fronte della trattativa. Akanji, difensore svizzero, potrebbe così cambiare maglia dopo aver militato nella squadra inglese. La negoziazione riguarda esclusivamente l’accordo tra le due società, senza altre specifiche su eventuali dettagli economici.

"> Il Futuro di Manuel Akanji: Un Sì al Passaggio Definitivo all’Inter. MILANO, ITALIA – 17 APRILE 2026: Manuel Akanji del FC Internazionale Milano si riscalda prima della partita di Serie A tra FC Internazionale e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Manuel Akanji sta per diventare un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Dopo un’ottima esperienza in prestito dal Manchester City, i Nerazzurri sono pronti a garantirsi il defender svizzero con un contratto biennale. Questo passaggio rappresenta una tappa fondamentale per l’Inter e per Akanji, che ha dimostrato il suo valore nel campionato italiano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter propone un contratto biennale ad Akanji per un trasferimento definitivo dal Manchester City.

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