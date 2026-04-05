L’Inter sta per ufficializzare il trasferimento di Manuel Akanji dal Manchester City, con un accordo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La trattativa tra le due società si è conclusa con successo e il club italiano si appresta a rendere ufficiale l’acquisto. Il difensore svizzero, arrivato in prestito, diventa così un nuovo elemento della rosa nerazzurra.

L’Inter sta per confermare la permanenza di Manuel Akanji. La cifra pattuita con il Manchester City per il riscatto è di 15 milioni di euro. Il giocatore ha convinto pienamente lo staff tecnico guidato da Cristian Chivu. Il passaggio in proprietà avverrà nell’estate prossima, ma esiste una clausola specifica legata al successo sportivo. Se la squadra milana si aggiudicherà lo scudetto, l’obbligo di riscatto diventerà automatico. La logica contrattuale dietro la scelta. Fabrizio Romano ha chiarito che il diritto di riscatto può trasformarsi in obbligo solo se due condizioni sono soddisfatte contemporaneamente. È necessario raggiungere il 50% delle presenze e vincere il titolo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter: 15 milioni per Akanji. Scudetto? Riscatto obbligatorio!

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