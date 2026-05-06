Inter Luis Henrique vuole restare | Sogniamo il doblete voglio continuare su questa strada

Luis Henrique, acquistato dall’Inter per circa 23 milioni di euro dal Marsiglia, ha esordito in maglia nerazzurra in un momento difficile per la squadra, reduce dalla sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano, arrivato a Milano con poche aspettative, ha dichiarato di voler rimanere in nerazzurro e di sognare di conquistare il doblete con la squadra.

Acquistato per una cifra intorno ai 23 milioni di euro dal Marsiglia, Luis Henrique è arrivato in punta di piedi a Milano per giocarsi le sue chance in un’Inter che non stava attraversando un gran momento a seguito della finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain per 5-0. Di comune accordo con l’OM, l’ingaggio del brasiliano viene ufficializzato il 7 giugno 2025, a seguito di una lunga trattativa iniziata dal gennaio precedente. Di conseguenza, l’esterno ha debuttato con i nerazzurri il 17 giugno 2025 nella Coppa del mondo per club, nella partita finita in pareggio per 1-1 contro il Monterrey. Dopo la vittoria dello Scudetto, l’ex Botafogo è intervenuto ai microfoni di Terra.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Luis Henrique vuole restare: “Sogniamo il doblete, voglio continuare su questa strada” Notizie correlate Luis Henrique prima di Milan-Inter: “È il mio primo derby, contento di giocare e voglio vincere”Luis Henrique, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Calciomercato Inter LIVE: il Besiktas su Luis Henrique, a giugno affondo definitivo per Norton-Cuffydi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, il punto sugli infortunati: Calhanoglu da valutare, Luis Henrique vicino al rientro; L’Inter aspetta Luis Henrique e Calhanoglu per la finale di Coppa Italia contro la Lazio; La Turchia torna a bussare per Luis Henrique: l'Inter fissa il prezzo; Luis Henrique: Scudetto, realizzazione di un sogno. Voglio consolidare il mio posto all’Inter. Luis Henrique racconta il suo primo anno all’Inter: l’evoluzione che può cambiare la sua carrieraLuis Henrique ha raccontato in un'intervista un'evoluzione avuta quest'anno all'Inter che può cambiare la sua carriera ... spaziointer.it Luis Henrique: Scudetto, realizzazione di un sogno. Voglio consolidare il mio posto all’InterL'esterno brasiliano si è laureato campione d'Italia al suo primo anno in Serie A: Un traguardo enorme per me ... fcinter1908.it Luis Henrique: "Essere campioni d'Italia rappresenta un passo molto importante nella mia carriera e la realizzazione di un sogno che coltivo da tanti anni. Sono arrivato qui con grandi sogni e ora voglio consolidare ulteriormente il mio posto. Continuerò a imp - facebook.com facebook Luis Henrique: "Scudetto, realizzazione di un sogno. Voglio consolidare il mio posto all'Inter" x.com