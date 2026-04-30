Calciomercato Inter LIVE | il Besiktas su Luis Henrique a giugno affondo definitivo per Norton-Cuffy

In aggiornamenti sul calciomercato dell'Inter, si segnala l'interesse del Besiktas per Luis Henrique, con trattative ancora in corso. A giugno è previsto un possibile affondo per Norton-Cuffy, mentre continuano gli incontri e le trattative tra le parti coinvolte. La finestra di mercato resta aperta e le società monitorano attentamente le opportunità di acquisizione e cessione di calciatori. Seguiranno aggiornamenti sui movimenti ufficiali e sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 30 APRILE Norton-Cuffy per la fascia: l’Inter lo ha già bloccato come erede di Dumfries.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il Besiktas su Luis Henrique, a giugno affondo definitivo per Norton-Cuffy Notizie correlate Mercato Inter, il Besiktas prepara l’affondo per Luis Henrique: pronto un prestito con diritto di riscattodi Alberto PetrosilliMercato Inter, Luis Henrique potrebbe trasferirsi al Besiktas in estate: i turchi vogliono il calciatore in prestito con diritto... Norton-Cuffy per la fascia: l’Inter lo ha già bloccato come erede di Dumfries. Affondo decisivo in estatedi Alberto PetrosilliNorton-Cuffy è destinato a diventare nerazzurro a giugno dopo i serrati dialoghi dello scorso mese di gennaio: la situazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Calciomercato Monza – Con la serie A arriva De Vrij: trattative live in corso. Calciomercato Inter, acquisto record: il più costoso della storiaIl mercato dell'Inter può piazzare un colpo record: Puerta dal Racing Santander per 20 milioni di euro, cessione più costosa degli spagnoli ... interlive.it Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com