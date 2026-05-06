L’Inter si concentra sul tema dello scudetto, analizzando una strategia che privilegia l’attacco rispetto alla difesa. Alcuni esperti ritengono che per vincere sia fondamentale subire meno reti rispetto all’avversario, mentre altri sostengono che segnare più gol sia la strada migliore. La discussione si concentra sulle diverse scuole di pensiero riguardo alle priorità in campo, senza che ci siano ancora risposte definitive.

Questione di scuole di pensiero. C’è chi dice che per vincere è necessario subire una rete in meno dell’avversario, chi – al contrario – sostiene che la chiave del successo sia farne uno in più dei propri dirimpetta. L’Inter campione d’Italia 202526, freschissima di scudetto, ha voluto fare le cose Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, focus scudetto: perchè la miglior difesa è stata… l’attacco

Notizie correlate

Adani: «Celebriamo l’Inter campione d’Italia. Oggi dovrebbero fare il titolo sul miglior attacco che batte la miglior difesa»di Stefano CoriAdani dopo Como-Inter ha definito i nerazzurri già Campioni d’Italia! E poi ha lanciato una provocazione sul “titolo” Lele Adani nel...

Miglior difesa? A Chivu non serve: così l'Inter conquista lo scudetto con la 5ª retroguardia della A"Sono finiti i tempi in cui si vincevano gli scudetti grazie alle migliori difese".

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: >ANSA-FOCUS/Scudetto Inter: dalla disfatta Champions al trionfo, la vittoria di Chivu; Inter Campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a sei volte tanto; Cosa volete fare da grandi?: il romanzo del primo scudetto di Chivu all'Inter. Quello con la Primavera; Dalle esultanze di Chivu alle giocate chiave: il focus Scudetto a 4-3-2-1 Interna21onale.

L’Inter non rischia la revoca dello Scudetto per l’inchiesta su Rocchi e arbitri: vale l’articolo 8Per invalidare questo Scudetto servirebbero prove di un illecito commesso in questa stagione e che abbia influito direttamente sulla classifica attuale ... fanpage.it

Scudetto Inter, Marotta alla stampa: Abbiamo dato continuità al modello degli anni precedentiL'Inter di Chivu si aggiudica ufficialmente il titolo di Campione d'Italia. Il presidente Giuseppe Marotta ha già posto il focus sul futuro. derbyderbyderby.it

La Gazzetta dello Sport. . A casa di Cristian Chivu: un viaggio alle origini dell’allenatore dell’Inter Dagli inizi nella squadra locale, sotto la guida del padre, al passaggio al grande calcio europeo. Siamo stati a Resita, città natale del tecnico nerazzurro, do - facebook.com facebook

#Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ineffabile come i suoi dribbling" x.com