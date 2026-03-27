Calhanoglu ancora KO? Le ultime sul fastidio al polpaccio

Hakan Calhanoglu si è fermato a causa di un fastidio al polpaccio, mantenendo il suo stato di inattività. La squadra della Turchia prosegue con le preparazioni per le qualificazioni al Mondiale 2026, senza la presenza del centrocampista. La sua assenza si aggiunge alle preoccupazioni sul suo stato di salute, mentre il team continua gli allenamenti in vista delle prossime partite.

La Turchia continua a sognare il Mondiale 2026 e lo fa seguendo la scia del suo leader carismatico, Hakan Calhanoglu. Nella sfida decisiva contro la Romania, la nazionale guidata da Vincenzo Montella è riuscita a strappare un preziosissimo 1-0 che spalanca le porte della finalissima degli spareggi. Proprio come l’ Italia, anche la selezione turca si troverà a giocare il tutto per tutto in un ultimo atto da brividi per staccare il pass verso la rassegna iridata. Il centrocampista dell’ Inter è stato, come di consueto, il perno della manovra di Montella, dettando i tempi di gioco e guidando i compagni con la solita classe. Tuttavia, la serata di festa per il risultato ottenuto è stata parzialmente rovinata da un momento di grande apprensione avvenuto proprio nei minuti conclusivi del match. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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