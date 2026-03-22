FIRENZE – A poche ore da Fiorentina-Inter, la società viola ha fatto sapere che Rolando Mandragora noin sarà nemmeno in panchina per un problema al polpaccio. Al suo posto Ndour al fianco di Fagioli e Brescianini. Indietro Gosens e Parisi alto a destra. Nell’Inter confermata la coppia d’attacco Pio Esposito-Thuram. Per Pio Esposito sfida diretta con Kean per una maglia in nazionale. Gattuso in tribuna. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli. INTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Akanji, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali. Mandragora out per problemi al polpaccio. Kean contro Pio Esposito e Thuram

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