Addio a Evaristo Beccalossi idolo dell’Inter anni ’80

Evaristo Beccalossi, ex attaccante dell’Inter, è deceduto all’età di 69 anni. La sua carriera si è svolta principalmente tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, periodo in cui è stato riconosciuto come uno dei giocatori più rappresentativi del club nerazzurro. La notizia della sua scomparsa è stata riportata oggi e ha suscitato commenti tra gli appassionati di calcio.

Roma, 6 mag. (askanews) – È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, ex attaccante dell’Inter e simbolo del calcio nerazzurro tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Beccalossi è stato uno dei protagonisti più amati dai tifosi interisti, grazie al suo talento, alla fantasia e a un carattere fuori dagli schemi. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Arrivato all’Inter nel 1978, vive le stagioni più importanti della sua carriera sotto la guida di Eugenio Bersellini, contribuendo alla conquista dello scudetto 1979-80 e della Coppa Italia 1981-82.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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