Nordcorea dov’è Kim Ju Ae? La figlia di Kim Jong Un assente dal congresso del partito
Kim Ju Ae non ha partecipato al congresso del Partito dei Lavoratori, causando molte speculazioni sulla sua posizione. La sua assenza, considerata insolita, alimenta dubbi sulla successione e sui programmi di Kim Jong Un. La figlia del leader nordcoreano non è stata vista in pubblico durante l’evento, che ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare gli equilibri politici nel Paese.
(Adnkronos) – Che fine ha fatto Kim Ju Ae? E' la domanda che rimbalza dopo che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, indicata come sua probabile successore, non si è presentata al nono congresso del Partito dei Lavoratori che si è svolto a Pyongyang e dove era molto attesa. Una assenza significativa la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere.
Kim Jong-un prepara la successione? Cosa c’è dietro l’ascesa di Ju-aeIn Corea del Nord, Kim Jong-un si sta occupando della successione e ha portato sua figlia Ju-ae in prima linea.
Lo staff nordcoreano ripulisce le tracce di Kim Jong un dopo l'incontro con Putin in Cina #shorts
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Corea del Nord, Kim rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori: cosa ha deciso la Cina; Nordcorea, Kim Jong-un rieletto capo del Partito dei Lavoratori; Nord Corea, Kim svela il lanciarazzi con testate nucleari: Se lo usiamo nemmeno Dio vi proteggerà; Nord Corea, Kim Jong Un svela il lanciarazzi con testate nucleari.
Corea del Nord: Kim Jong-un rieletto segretario generale del Partito del lavoro x.com
Messaggio di Xi Jinping a Kim Jong-un per sua elezione a segretario generale del Partito del lavoro della Corea del Nord Il 23 febbraio il segretario generale del Comitato Centrale del PCC, Xi Jinping, ha inviato un messaggio a Kim Jong-un per congratularsi - facebook.com facebook