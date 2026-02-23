Nordcorea dov’è Kim Ju Ae? La figlia di Kim Jong Un assente dal congresso del partito

Kim Ju Ae non ha partecipato al congresso del Partito dei Lavoratori, causando molte speculazioni sulla sua posizione. La sua assenza, considerata insolita, alimenta dubbi sulla successione e sui programmi di Kim Jong Un. La figlia del leader nordcoreano non è stata vista in pubblico durante l’evento, che ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare gli equilibri politici nel Paese.

(Adnkronos) – Che fine ha fatto Kim Ju Ae? E' la domanda che rimbalza dopo che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, indicata come sua probabile successore, non si è presentata al nono congresso del Partito dei Lavoratori che si è svolto a Pyongyang e dove era molto attesa. Una assenza significativa la.

Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere.

Kim Jong-un prepara la successione? Cosa c’è dietro l’ascesa di Ju-aeIn Corea del Nord, Kim Jong-un si sta occupando della successione e ha portato sua figlia Ju-ae in prima linea.

