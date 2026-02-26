Chi è Kim Ju Ae la figlia adolescente di Kim Jong Un designata alla spietata successione del padre

Roma, 26 febbraio 2026 – Mentre Kim Jong Un, da poco rieletto (unico candidato) all’unanimità segretario generale del Partito del Lavoro, minaccia “terribili rappresaglie contro chi mette in pericolo la nostra incolumità” dopo aver presentato nei giorni scorsi un nuovo micidiale lanciarazzi per testate nucleari, e mentre per bocca del segretario di Stato Marco Rubio, gli Usa si dicono disposti a riallacciare il dialogo con la Corea del Nord, durante la parata militare a Pyongyang il “caro leader” era affiancato dalla giovane figlia Kim Ju Ae alimentando la percezione che possa essere lei l’erede del padre. Nordcorea, Kim Jong-un rieletto segretario del Partito dei Lavoratori (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nordcorea, dov’è Kim Ju Ae? La figlia di Kim Jong Un assente dal congresso del partito(Adnkronos) – Che fine ha fatto Kim Ju Ae? E' la domanda che rimbalza dopo che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, indicata come sua...

Kim Ju-ae: chi è la possibile erede di Kim Jong-un in Corea del NordKim Ju-ae è la figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un. La sua data di nascita è sconosciuta, ma si ritiene che abbia 13 anni. Fonti sudcoreane affermano che è stata scelta come erede ufficiale nel ... msn.com

Kim Jong-un ha affermato in occasione del congresso del Partito dei Lavoratori che la Corea del Nord potrebbe "andare d'accordo" con gli Stati Uniti se Washington riconoscesse il suo status nucleare. Lontane invece le speranze di un disgelo diplomatico con - facebook.com facebook

Il Congresso del Partito Unico nordcoreano ha nominato la sorella di Kim Jong-un direttrice di Propaganda e Agitazione. Figlia di Kim Jong II e l’ex ballerina Ko Yong Hui, è una delle donne più potenti del regime x.com