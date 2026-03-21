Nella notte, le forze israeliane hanno proseguito con i bombardamenti su Beirut, in Libano, colpendo diversi obiettivi e causando oltre mille vittime, tra cui più di cento bambini. Dopo aver ordinato l’evacuazione di alcuni quartieri nella periferia meridionale della città, Israele ha annunciato una nuova serie di attacchi contro posizioni del gruppo sciita Hezbollah nella zona.

Israele ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del gruppo sciita libanese Hezbollah a Beirut in Libano, poche ore dopo che le forze israeliane avevano ordinato l’evacuazione di diversi quartieri della periferia meridionale della capitale. “Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno attualmente attaccando obiettivi dell’organizzazione terroristica Hezbollah a Beirut”, ha annunciato l’esercito alle 02:20 ora locale (00:20 GMT) di oggi. Poche ore prima, in un messaggio pubblicato su X, il portavoce dell’esercito israeliano in arabo, Avichay Adraee, ha affermato che lo Stato ebraico continuava ad attaccare infrastrutture militari appartenenti a Hezbollah in diverse zone della periferia sud di Beirut, e ha avvertito i residenti di sette quartieri di “evacuare immediatamente”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele nella notte ha continuato a bombardare Beirut in Libano, oltre mille morti (di cui oltre 100 bambini)

Articoli correlati

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

Leggi anche: Israele martella il Libano senza sosta. Esplosioni a Teheran già oltre mille morti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Israele nella notte ha continuato a...

Temi più discussi: Raid su vasta scala dell’Iran, colpito Israele e numerosi Paesi del Golfo; Attacco con un drone alla base italiana in Kuwait. Nessun ferito. Distrutto un nostro velivolo; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Nuovi raid di Israele su Teheran: esplosioni, fiamme e nuvole di fumo nella notte.

Israele nella notte ha continuato a bombardare Beirut in Libano, oltre mille morti (di cui oltre 100 bambini)Israele ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del gruppo sciita libanese ... msn.com

Missili iraniani su Israele, decine di feriti nel nordUna raffica di missili lanciati dall’Iran ha colpito nella notte il nord di Israele, ferendo oltre 50 persone e danneggiando diverse abitazioni, tra cui nel villaggio di Zarzir vicino a Nazareth. La m ... tg24.sky.it

Nuova ondata di missili iraniani contro Israele e attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Il Wsj: «Hanno provato a colpire base Usa-Uk» facebook

La Slovenia non aderirà alla causa per genocidio contro Israele x.com