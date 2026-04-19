La polizia di Savona ha arrestato un giovane di 22 anni, residente in città e originario della provincia di Caserta, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate alla vendita. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 750 grammi di hashish. L’arresto rientra in un’azione mirata a contrastare il traffico di droga a livello locale.

La Squadra Mobile di Savona ha messo a sistema un importante colpo contro il microspaccio locale, arrestando un ventiduenne residente in città, originario della provincia di Caserta, per il possesso di stupefacenti destinati alla vendita. L’operazione è scattata dopo una segnalazione digitale che ha permesso agli agenti di individuare un deposito di circa 750 grammi di hashish all’interno di un appartamento in via Schiantapetto. L’allerta digitale e l’intervento della Squadra Mobile in via Schiantapetto. Un movimento insolito all’interno di un condominio di via Schiantapetto ha innescato i meccanismi di controllo della Polizia di Stato. La segnalazione, giunta tramite l’applicazione YouPol, ha fornito agli investigatori gli elementi necessari per avviare un monitoraggio mirato che si è poi trasformato in una perquisizione immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona: arrestato pusher di 22 anni, sequestrati 750 grammi di hashish

Notizie correlate

Firenze, controlli antidroga: arrestato pusher in via de’ Benci, sequestrati oltre 40 grammi di hashishFIRENZE – Durante i controlli antidroga nel centro storico di Firenze i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo e sequestrato...

Urbino, sequestrati 500 grammi di hashish: arrestato un 21enneUn ventunenne italiano, di origine bulgare, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti il 25 febbraio, a Canavaccio, Comune di Urbino, dai...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Albenga, pusher clandestino minaccia di morte i carabinieri: arrestato; Aveva ancora 9 dosi di cocaina e 930 euro, arrestato ad Albenga.

Savona, movimenti sospetti in un condominio: pusher di 22 anni arrestatoIn relazione all’arresto, la segnalazione relativa a movimenti sospetti in un condominio di via Schiantapetto ha trovato riscontro nell’attività dei poliziotti della Squadra Mobile, le cui indagini ... ivg.it

Segnalazione su app YouPol, polizia Savona sequestra stupefacente e arresta ragazzoLa Polizia di Savona ha arrestato un ragazzo di 22 anni residente a Savona ma originario della provincia di Caserta, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai f ... ansa.it

Benvenuti a Savona. O meglio: buona fortuna. Se siete appena scesi da una nave da crociera alta quattordici piani, dove tutto è marmo, piscine, buffet h24 e tecnologia, l’impatto con la realtà del suolo cittadino rischia di essere un brusco risveglio facebook

#SerieA1 De Akker-Telimar 14-21 RN Savona-Pro Recco 16-19 Ortigia-Trieste 11-12 Quinto-Posillipo 13-11 pen. Olympic Roma-Brescia 4-17 Vis Nova-RN Salerno 24-14 1 Pro Recco 66 2 Brescia 63 3 RN Savona 54 4 Posillipo 39 5 Trie x.com