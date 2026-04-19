Savona | arrestato pusher di 22 anni sequestrati 750 grammi di hashish

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Savona ha arrestato un giovane di 22 anni, residente in città e originario della provincia di Caserta, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate alla vendita. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 750 grammi di hashish. L’arresto rientra in un’azione mirata a contrastare il traffico di droga a livello locale.

La Squadra Mobile di Savona ha messo a sistema un importante colpo contro il microspaccio locale, arrestando un ventiduenne residente in città, originario della provincia di Caserta, per il possesso di stupefacenti destinati alla vendita. L’operazione è scattata dopo una segnalazione digitale che ha permesso agli agenti di individuare un deposito di circa 750 grammi di hashish all’interno di un appartamento in via Schiantapetto. L’allerta digitale e l’intervento della Squadra Mobile in via Schiantapetto. Un movimento insolito all’interno di un condominio di via Schiantapetto ha innescato i meccanismi di controllo della Polizia di Stato. La segnalazione, giunta tramite l’applicazione YouPol, ha fornito agli investigatori gli elementi necessari per avviare un monitoraggio mirato che si è poi trasformato in una perquisizione immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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