Arrestato pusher zona Savena | sequestrati oltre 80 grammi di droga

Un giovane di 21 anni è stato arrestato in flagranza di reato in zona Savena mentre consegnava droga a un acquirente. Durante l’intervento, sono stati sequestrati oltre 80 grammi di sostanza stupefacente. L’operazione si è svolta nelle ultime ore e si inserisce in un’azione più ampia delle forze dell’ordine contro il traffico di droga nel quartiere.

Non si ferma lo spaccio di droga sotto le Due Torri. In zona Savena un giovane di 21 anni è stato arrestato in flagranza mentre cedeva droga a un acquirente. L’intervento è stato condotto dagli agenti della squadra mobile, impegnati in un’attività mirata di contrasto al fenomeno dello spaccio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Pusher 43enne arrestato dai carabinieri, sequestrati 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contantiTempo di lettura: < 1 minuto Blitz antidroga dei carabinieri a Ottaviano, nel Napoletano, che con i militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno... Firenze, controlli antidroga: arrestato pusher in via de’ Benci, sequestrati oltre 40 grammi di hashishFIRENZE – Durante i controlli antidroga nel centro storico di Firenze i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo e sequestrato... Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina