Un inseguimento che si è concluso con la morte del conducente di un camion rubato, durante il salto dall’abitacolo. L’autopsia ha chiarito le cause del decesso. Nel frattempo, sono stati arrestati due uomini ritenuti complici a Quincinetto. I dettagli sulla dinamica dell’incidente e sull’identità delle persone coinvolte sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come è morto il conducente durante il salto dall'abitacolo?. Chi sono i due complici arrestati a Quincinetto?. Come hanno fatto i ladri a superare il posto di blocco?. Perché la sicurezza delle aree di sosta è risultata vulnerabile?.? In Breve Medico legale Roberto Testi esegue l'autopsia sul conducente piemontese di circa 40 anni.. Due complici arrestati in flagranza di reato nella zona di Quincinetto.. Tribunale di Ivrea ha convalidato la detenzione dei sospetti il 29 aprile.. Furto avvenuto nella stazione di servizio di Champagne presso la località Verrayes.. Il medico legale Roberto Testi riceve oggi, mercoledì 6 maggio, l’incarico dalla Procura di Aosta per eseguire l’autopsia sul conducente deceduto durante l’inseguimento avvenuto il 26 aprile lungo la statale 26 a Châtillon.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento e morte: l’autopsia sul conducente del camion rubato

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