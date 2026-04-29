Si lancia dal camion rubato per sfuggire alla polizia | morto in Val d'Aosta disposta autopsia

Nella Valle d’Aosta un uomo ha perso la vita durante un tentativo di fuga da un inseguimento con la polizia. L’incidente è avvenuto lungo la Statale 26, coinvolgendo un camion che era stato rubato poco prima. L’uomo si è lanciato dal veicolo in movimento nel tentativo di scappare, ma è stato poi trovato senza vita sul luogo. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

In Valle d’Aosta un uomo è morto durante la fuga su un camion rubato dopo un inseguimento con la polizia lungo la Statale 26. Due complici sono stati arrestati in Piemonte. Il mezzo è stato sequestrato. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ruba un camion e muore gettandosi dal mezzo per sfuggire alla poliziaUn uomo è morto vicino a Cha, in Valle d'Aosta, mentre stava cercando di sfuggire alla polizia dopo il furto di un camion. Gianfranco De Simone, panettiere trovato morto in Irpinia: c’è l’inchiesta della Procura, disposta l’autopsiaGianfranco De Simone, 49 anni, è stato trovato morto a Monteforte Irpino dopo essere scomparso per circa 48 ore. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Si lancia dal camion rubato per sfuggire alla polizia e muore sull’asfalto; Ruba un camion e muore gettandosi dal mezzo per sfuggire alla polizia; Ruba un camion a Verrayes e muore mentre scappa dalla polizia; Incidente stradale a Montecatini val di Cecina: coinvolti un camion cisterna contenente soda caustica ed una autovettura. Si lancia dal camion rubato per sfuggire alla polizia: morto in Val d’Aosta, disposta autopsiaIn Valle d’Aosta un uomo è morto durante la fuga su un camion rubato dopo un inseguimento con la polizia lungo la Statale 26 ... fanpage.it Si schianta in moto contro un sasso e muore. Tragico incidente, ieri sera, in val Genova: la vittima è Stefano Schergna, 55 anni. Stava percorrendo lastrada all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2026/04 - facebook.com facebook Il lago di Braies – il gioiello delle Dolomiti che incanta con i suoi colori mozzafiato Der Pragser Wildsee – das Juwel der Dolomiten, das mit seinen traumhaften Farben verzaubert #lakedolomites #dolomiten #valpusteria #südtirol #trentino x.com