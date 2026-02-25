Il conducente fugge all' alt la Polizia Locale recupera un autocarro rubato un veicolo rubato

Dopo un breve inseguimento la pattuglia di Castelfranco ha restituito al legittimo proprietario il mezzo oggetto di furto. Fuggito il conducente Qualche giorno fa la Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha recuperato un autocarro oggetto di furto al termine di un breve inseguimento sul territorio comunale. L'episodio si è verificato durante un ordinario servizio di controllo: una pattuglia ha intercettato, in via Muzza Corona, un autocarro Fiat già segnalato in banca dati come oggetto di furto nel Bolognese il 19 febbraio. Dagli accertamenti è emerso che l'autocarro presentava inoltre la targa alterata in un numero, con l'obiettivo di eludere i sistemi di lettura targhe attivi sul territorio. Ultimate le verifiche, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, giunto prontamente sul luogo del ritrovamento, che ha ringraziato pubblicamente gli agenti per aver recuperato il veicolo, per lui anche fondamentale strumento di lavoro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Autocarro sovraccarico fermato dalla polizia locale: conducente senza patenteQuesta mattina alle prime luci, la polizia locale di Montecchio Maggiore ha fermato un autocarro troppo carico in via Natta.

Fugge all’alt della polizia locale e tenta di investire un agenteUn uomo di 36 anni di Reggio Calabria ha tentato di investire un agente della polizia locale durante un controllo stradale nella zona nord della città.

