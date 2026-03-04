L’auto lanciata contromano l’inseguimento folle per 40 minuti la fine della fuga in viale Fratti e un’auto dei carabinieri contro un palo | notte di paura in città

Una notte di paura in città ha visto un’auto lanciata contromano, inseguita per circa 40 minuti da due pattuglie dei Carabinieri. La fuga si è conclusa in viale Fratti, con l’auto che si è schiantata contro un palo. Durante l’inseguimento, le forze dell’ordine hanno tentato di bloccare il veicolo, che ha proseguito la corsa fino alla fine della fuga.

L'episodio si è verificato ieri. Secondo alcune testimonianze i carabinieri avrebbero fermato un uomo. Contuso un carabiniere Notte di paura in città. Un'auto lanciata contromano, inseguita per diversi minuti da due pattuglie dei Carabinieri. Sirene, manovre pericolose, tensione. Una situazione che ha messo a rischio chiunque si trovasse in strada in quel momento, ieri in tarda serata. Secondo quanto riferito sul posto da alcuni testimoni, si tratterebbe di un uomo senza patente. Dopo circa 40 minuti di inseguimento, l'auto sarebbe stata bloccata al semaforo di viale Fratti (qualcuno invece parla di via Trieste). Per fermarlo, secondo altri testimoni presenti sul posto, sarebbe stato necessario il tamponamento del veicolo in fuga.