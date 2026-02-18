Rotondi AV | I carabinieri denunciano un imprenditore per abusivismo edilizio Sospesa l’attività

A Rotondi, i Carabinieri Forestali hanno denunciato un imprenditore per aver costruito senza permesso, causando danni all’ambiente. Durante i controlli, hanno scoperto opere abusive e un’attività lavorativa irregolare. L’impresa, specializzata in lavori meccatronici, è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono stati sequestrati materiali e documenti.

Carabinieri Forestali a Rotondi: sequestri, sanzioni e sospensione di un'attività meccatronica per violazioni ambientali e lavoro sommerso. Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, contrasto al lavoro sommerso e sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cervinara, unitamente ai NIL di Avellino ed in sinergia con la linea territoriale, di iniziativa, a seguito di un controllo presso un'azienda sita nel Comune di Rotondi (AV), deferivano, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino una donna di 45 anni, in qualità di titolare di una società meccatronica. Durante un controllo presso un'azienda sita nel Comune di Rotondi (AV), deferivano, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino una donna di 45 anni, in qualità di titolare di una società meccatronica.