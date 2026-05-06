Inno al perdersi le colonie romagnole tornano a vivere tra memoria e nuovi sguardi con le cartoline

Il prossimo 23 maggio, il progetto In Loco 2026 invita il pubblico a un’esperienza di riscoperta profonda attraverso l'evento "Inno al perdersi". Al centro della giornata ci sono le colonie marine romagnole, architetture un tempo simboli di controllo e organizzazione, che oggi si offrono come.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Luoghi dimenticati e nuovi immaginari: riecco ’Inno a perdersi’Riprende il suo percorso ‘Inno al perdersi’, un viaggio in Romagna tra memoria, luoghi dimenticati e nuovi immaginari. Dal 17... Riprende il suo percorso ‘Inno al perdersi’, un viaggio in Romagna tra ... ilrestodelcarlino.it

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Il Capoluogo D'Abruzzo. . In Piazza Duomo risuona l'Inno d'Italia @esercitoitaliano @radioesercito #esercitoitaliano #165anniversario - facebook.com facebook