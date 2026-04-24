Gli angeli di Ponte Chiasso tornano a vivere nella memoria | inaugurata la targa al valico

Nella mattinata di oggi si è svolta un'inaugurazione al valico di Ponte Chiasso, durante la quale è stata scoperta una targa commemorativa dedicata agli “Angeli di Ponte Chiasso”. Alla cerimonia hanno preso parte familiari e rappresentanti delle forze dell'ordine. La targa rende omaggio a tre persone: una signora e due militari, il finanziere e il maresciallo maggiore. L'evento ha avuto carattere di ricordo e di rispetto pubblico.

Una mattinata di memoria e riconoscenza quella che si è svolta oggi al valico stradale di Ponte Chiasso, dove è stata scoperta una targa commemorativa in ricordo degli “Angeli di Ponte Chiasso”: la signora Giuseppina Panzìca, il finanziere Giovanni Gavino Tolis e il maresciallo maggiore Paolo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Cantagallo, inaugurata la targa in memoria del partigiano Pietro Ferrantini ‘Stoppa’Cantagallo (Prato), 13 aprile 2026 – In occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, è stata inaugurata al cimitero di... Ponte Chiasso, 7 monete d’argento da un chilo nella ruota di scorta: cosa salta fuori al controlloFermato al valico dopo un controllo mirato: le monete scoperte nel vano della ruota di scorta, scattano sanzioni pesanti Controllo di routine al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como, il tributo agli Angeli di Ponte Chiasso; La città ricorda i tre angeli di Ponte Chiasso; Dogana, limitazioni al traffico per manifestazione; Festa della Liberazione, il programma del 25 Aprile a Como. Gli angeli di Ponte Chiasso: inaugurata oggi la targa dedicata a Panzica, Tolis e BoettiAi tre eroi che durante la seconda guerra mondiale, a Ponte Chiasso, salvarono le vite di cittadini ebrei, verrà dedicata una targa al valico con la Svizzera ... laprovinciadicomo.it Una targa celebra gli Angeli di Ponte Chiasso, che salvarono centinaia di viteGiuseppina Panzica, una giovane mamma arrivata in Lombardia dalla Sicilia e due militari della guardia di finanza, Giovanni Gavino Tolis e il maresciallo ... espansionetv.it Ai tre eroi che durante la seconda guerra mondiale, a Ponte Chiasso, salvarono le vite di cittadini ebrei, verrà dedicata una targa al valico con la Svizzera - facebook.com facebook