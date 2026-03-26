BAFF 2026 Enrico Vanzina ospite della giornata finale tra cinema memoria e nuovi sguardi d’autore

La 24ª edizione del BAFF – B.A. Film Festival si conclude con una giornata dedicata alla formazione, al cinema del reale e a un omaggio alla tradizione italiana del cinema. Tra gli ospiti, figura un noto sceneggiatore e regista, che partecipa alla giornata finale. La manifestazione ha visto anche momenti di confronto e proiezioni che hanno coinvolto il pubblico presente.

La 24ª edizione del BAFF – B.A. Film Festival entra nel vivo con una giornata particolarmente intensa, capace di unire formazione, cinema del reale, omaggio alla grande tradizione italiana e momento conclusivo del festival. Venerdì 27 marzo, a Busto Arsizio, il programma accompagnerà il pubblico tra proiezioni, incontri con autori e un finale atteso con l’annuncio dei vincitori dell’edizione 2026. Il festival conferma così la propria identità di spazio aperto a linguaggi e generazioni diverse, dove il cinema si racconta non solo attraverso le opere, ma anche grazie al dialogo diretto con registi, autori e protagonisti del panorama culturale italiano. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - BAFF 2026, Enrico Vanzina ospite della giornata finale tra cinema, memoria e nuovi sguardi d’autore Articoli correlati Leggi anche: BAFF 2026, il festival punta su formazione, cinema d’autore e grandi omaggi: tra gli eventi anche “Hundreds of Beavers” e un tributo a Frederik Wiseman Leggi anche: Enrico Vanzina racconta il grande cinema al Teatro Parioli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrico Vanzina Discussioni sull' argomento Yuppies dei Vanzina compie quarant'anni: dalla Milano da bere alle battute scorrette; A POMPEI - Il tempo ritrovato, concluse le riprese del cortometraggio di Annarita Borelli con Enrico Vanzina, la proiezione ufficiale al Teatro Grande del Parco Archeologico. Il venerdì del Baff: Enrico Vanzina e il ricordo di Bambi LazzatiUn venerdì tra cultura e solidarietà a Busto Arsizio dove il BAFF ricorderà la figura di Bambi Lazzati e ospiterà una lezione di cinema con Enrico Vanzina dedicata al grande Steno ... varesenews.it Enrico Vanzina vince la causa con la cognata, la vedova di Carlo gli deve 391mila euro. Elisabetta Melidoni: «È capace di fare questo a un fratello morto»La fabbrica dei film Vanzina al centro di una battaglia familiare. Da un lato Enrico Vanzina, dall'altro la cognata Elisabetta Melidoni e le nipoti Isotta e Assia. Il Tribunale civile di Roma ha ... leggo.it BUON COMPLEANNO Enrico Vanzina ---- 77 anni Enrico Vanzina è uno sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore e regista italiano. @follower #EnricoVanzina facebook