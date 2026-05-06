Inno al perdersi | il battito ritrovato dell' ex Casa Repubblicana

In un edificio che un tempo ospitava attività politiche e incontri ufficiali, si sta verificando una trasformazione. Le stanze, che un tempo erano animate da discussioni e decisioni, stanno ospitando ora momenti di svago con musica, passi di danza e risate tra persone. La riqualificazione dello spazio sembra portare a un nuovo uso, lontano dagli impegni pubblici e più vicino a momenti di aggregazione informale.

Nelle stanze dove un tempo il fervore politico dettava il ritmo delle giornate, sta per tornare una musica diversa, fatta di passi di danza e risate condivise. L'ex Casa Repubblicana "Carlo Cattaneo" si prepara a spalancare nuovamente i suoi portoni il 16 e il 17 maggio, non per un comizio, ma.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Inno al perdersi, le colonie romagnole tornano a vivere tra memoria e nuovi sguardi con le cartolineIl prossimo 23 maggio, il progetto In Loco 2026 invita il pubblico a un’esperienza di riscoperta profonda attraverso l'evento "Inno al perdersi". Mattarella, il messaggio per Luca Attanasio: “Incarna i nobili ideali dell’Italia repubblicana”Limbiate, 22 febbraio 2026 – Limbiate e l'Italia intera ricordano l’ambasciatore Luca Attanasio e il suo sacrificio.