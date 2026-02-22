Mattarella il messaggio per Luca Attanasio | Incarna i nobili ideali dell’Italia repubblicana
Il presidente Mattarella ha ricordato Luca Attanasio, ucciso in un attentato in Congo, sottolineando come rappresenti gli ideali della Repubblica italiana. La sua morte deriva da una missione diplomatica volta a promuovere la pace e la cooperazione internazionale. La comunità locale e le istituzioni commemorano la sua dedizione e il coraggio dimostrato sul campo. La figura dell’ambasciatore resta un esempio di impegno e servizio per il Paese. Un memoriale sarà inaugurato nel centro della città.
Limbiate, 22 febbraio 2026 – Limbiate e l'Italia intera ricordano l’ambasciatore Luca Attanasio e il suo sacrificio. E dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva una lettera, inviata al sindaco di Limbiate Domenico Romeo e alla famiglia del diplomatico ucciso esattamente cinque anni fa, il 22 febbraio 2021. Con Attanasio, vittima di un agguato nella zona di Goma, ai confini fra Congo e Ruanda, morirono il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Un assassinio rimasto impunito. Oggi Limbiate ha reso onore ad Attanasio, alla presenza di autorità e familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cinque anni fa l'omicidio di Luca Attanasio. Mattarella: "Incarna i nobili ideali dell'Italia"L’omicidio di Luca Attanasio cinque anni fa ha scosso l’Italia, a causa di un attacco armato in Congo.
Morte Luca Attanasio, Mattarella scrive alla famiglia: “Sua dedizione incarna i nobili ideali dell’Italia”Luca Attanasio è morto in un attacco armato in Congo, causando dolore in Italia.
Cinque anni senza giustizia per l’ambasciatore Luca Attanasio e la sua scorta. I politici In silenzio x.com
di Antonella Napoli Il 22 febbraio del 2021 l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, veniva ucciso in un agguato sulla Route Nationale 2 in cui persero la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e autista del World foo - facebook.com facebook