Intervento chirurgico complesso al ' Tatarella' maxicalcolo vescicale rimosso con laser mini-invasivo | salvata paziente con spina bifida

Un intervento chirurgico di grande complessità è stato portato a termine presso il Presidio Ospedaliero ‘Giuseppe Tatarella’ di Cerignola, coinvolgendo la rimozione di un maxicalcolo vescicale tramite tecnologia laser mini-invasiva. La procedura, eseguita dall’equipe dell’Unità Operativa di Urologia, ha permesso di intervenire su una paziente affetta da spina bifida, garantendo un intervento che si distingue per precisione e innovazione.

L'équipe dell'Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero 'Giuseppe Tatarella' di Cerignola oggi ha eseguito con successo un intervento di chirurgia endoscopica urologica su una paziente affetta da spina bifida.Quadro clinico complesso La donna, 36 anni, presentava una marcata.