Federico Munari al vertice dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale

In occasione della Riunione Scientifica Annuale 2026, tenutasi il 5-6 febbraio presso l'Università di Udine, Federico Munari è eletto Presidente di AiIG – Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale APS per il biennio 2026-2027. Il professor Munari, docente di Ingegneria Economico-Gestionale al DISA – Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna, assume così la guida di un'associazione che riunisce oltre seicento soci, tra cui docenti, ricercatrici e ricercatori, professioniste e professionisti, con l'obiettivo di favorire il progresso del settore. L'articolo proviene da Ildenaro.