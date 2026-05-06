Infrange la Ztl con le targhe coperte da stracci | denunciato aveva precedenti

Sabato mattina a Bergamo, un furgone con le targhe coperte da stracci è entrato in Città Alta attraverso il varco Ztl di Valverde. La polizia ha fermato il veicolo e denunciato l’uomo alla guida, che aveva già precedenti penali. L’episodio ha sollevato l’attenzione sulla sicurezza delle zone a traffico limitato e sulle misure di controllo adottate.

Bergamo. Sabato mattina, 2 maggio, un furgone con le targhe coperte da stracci è entrato in Città Alta passando dal varco Ztl di Valverde. Non ha urtato Porta San Lorenzo, ma si è posizionato in sosta in piazza Mercato del Fieno, occupando due stalli riservati ai residenti. La presenza del furgone ha insospettito alcuni abitanti del borgo storico, che hanno segnalato la situazione al comando della polizia locale. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 15,30, e hanno poi posto il furgone sotto sequestro verso le 18. Secondo le prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un maldestro tentativo di eludere la rilevazione automatica delle targhe ai varchi Ztl per evitare una multa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Lite violenta degenera in minacce con coltello a Como, 51enne denunciato: aveva precedenti per maltrattamentiUna denuncia per minaccia e porto abusivo d’armi, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa notte a Como.

Incarta le targhe con il volantino del supermercato per passare nelle Ztl della Penisola Sorrentina: denunciataIl curioso stratagemma non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno notato le targhe avvolte nei volantini e hanno fermato la donna, che è...

Contenuti di approfondimento

Targa coperta in Ztl, finisce a processoNei guai a Francavilla Fontana un furbetto della Ztl (la zona a traffico limitato). Il Comune si è costituito parte civile nel processo penale che vede il conducente di ... quotidianodipuglia.it

Jeep con targa clonata e oltre 130 violazioni in Ztl a RomaUn'autovettura priva di copertura assicurativa e con targa perfettamente clonata è stata individuata e sequestrata a termine di una serie di accertamenti svolti dal GPIT (Gruppo Pronto Intervento ... ansa.it