Infortunio Modric ansia in casa Milan | le condizioni del croato

Durante la partita tra Milan e Juventus, terminata senza reti, si sono sollevate preoccupazioni per le condizioni fisiche di Modric, coinvolto in un infortunio. La partita si è conclusa con un pareggio che avvicina entrambe le squadre alla qualificazione in Champions League. La squadra del Milan, in particolare, ha mostrato segnali di tensione legati alle preoccupazioni per il centrocampista croato.

La partita tra Milan e Juventus è terminata sullo 0-0 con le due squadre che hanno compiuto un altro passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Infortunio per Modric, le condizioni (Ansa Foto) – calciomercato.it A preoccupare in casa Milan sono le condizioni di Luka Modric, uscito per un colpo alla testa arrivato da uno scontro in campo con Manuel Locatelli. Il centrocampista croato è uscito dal campo venendo sostituito da Ardon Jashari. A far ben sperare i tifosi del Milan è il fatto che l’ex campione del Real Madrid si è accomodato in panchina per seguire la fine della partita da vicino senza recarsi immediatamente negli spogliatoio per i controlli del caso.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Modric, ansia in casa Milan: le condizioni del croato Notizie correlate Modric Milan, il rinnovo passa da tre condizioni: le richieste del croato per la permanenzaMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croatoModric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai...