Infortunio Lautaro il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurro

Lautaro Martinez sta per tornare in campo dopo un infortunio, con una data di rientro già fissata dallo staff medico. La squadra nerazzurra dovrà fare a meno del capitano nelle prossime partite, mentre l’attenzione resta alta sulla sua condizione e sui tempi di recupero. La ripresa delle attività è prevista a breve, ma la cautela rimane una priorità per evitare ricadute.

Non solo l’infortunio di Lautaro e l’eliminazione: la Norvegia crea altri problemi all’Inter. (Fonte: Aftenposten / La Gazzetta dello Sport) L’Inter ha vissuto un periodo nero: dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt e l’infortunio di La - facebook.com facebook

CdS - #Inter infastidita con la UEFA per l'infortunio di #Lautaro: nel mirino l'insidioso campo in sintetico del Bodo x.com