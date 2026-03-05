Infortunio Lautaro il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurro
Lautaro Martinez sta per tornare in campo dopo un infortunio, con una data di rientro già fissata dallo staff medico. La squadra nerazzurra dovrà fare a meno del capitano nelle prossime partite, mentre l’attenzione resta alta sulla sua condizione e sui tempi di recupero. La ripresa delle attività è prevista a breve, ma la cautela rimane una priorità per evitare ricadute.
Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate Varane svela: «Ecco cosa mi ha colpito del Como. Nico Paz deve stare dove si sente felice, sul futuro di Fabregas vi dico questo» Italia, Gattuso stila la lista dei preconvocati per i playoff: c’è Verrati! Cosa filtra sulle scelte su Palestra, Chiesa e Zaniolo Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Sky – Lautaro, fissata la data del rientro: ecco quando lo vedremo in campo
Leggi anche: Serena Williams, il ritorno in campo è vicino. C’è la data per lo scenario di rientro
Altri aggiornamenti su Infortunio Lautaro.
Temi più discussi: Infortunio Lautaro, come procede? La data del rientro non è molto lontana; Lautaro Martinez, cosa filtra per Coppa Italia, derby e la data del possibile rientro dall’infortunio; Lautaro al lavoro per tornare presto. Ieri era a San Siro con i suoi compagni; Inter, quando torna Lautaro Martinez? Il rientro non è lontano, il Toro ha fissato l'obiettivo.
Inter, quando torna Lautaro? Si guarda ad una data specificaLautaro Martinez continua a lavorare per recuperare dall'infortunio muscolare al soleo: una data cerchiata in rosso per il rientro dell'argentino. spaziointer.it
Inter, ritorno Lautaro: ecco la data del rientroDopo l'infortunio subito al polpaccio, Lautaro Martinez vuole recupera il più presto possibile. Spunta la data del rientro. spaziointer.it
Non solo l’infortunio di Lautaro e l’eliminazione: la Norvegia crea altri problemi all’Inter. (Fonte: Aftenposten / La Gazzetta dello Sport) L’Inter ha vissuto un periodo nero: dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt e l’infortunio di La - facebook.com facebook
CdS - #Inter infastidita con la UEFA per l'infortunio di #Lautaro: nel mirino l'insidioso campo in sintetico del Bodo x.com