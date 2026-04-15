Per Milik nuovo infortunio | come sta l’attaccante della Juve

Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, si è nuovamente fermato a causa di un infortunio. La società ha comunicato che il giocatore dovrà affrontare un periodo di stop che potrebbe durare diverse settimane. La sua stagione è stata caratterizzata da vari problemi muscolari e da una mancanza di continuità in campo. La ripresa delle attività sarà valutata nei prossimi giorni.

Arkadiusz Milik si ferma ancora. L’attaccante della Juventus deve fare i conti con un nuovo stop fisico che rischia di tenerlo lontano dal campo per diverse settimane, rallentando ulteriormente una stagione già segnata da problemi muscolari e da una continuità mai realmente trovata. “In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical ” si legge nella nota diffusa dal club bianconero. Gli esami strumentali hanno evidenziato una l esione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che richiederà attenzione e tempi di recupero non immediati.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Per Milik nuovo infortunio: come sta l’attaccante della Juve NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Juve, non c’è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l’attaccante(Adnkronos) – "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al... Infortunio Finocchiaro: intervento per l’attaccante della Juve Primavera. Il bollettino ufficialeFrattesi Juventus, la pista si complica: l’Inter pensa di inserire il centrocampista in uno scambio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: David, Boga o Milik: chi gioca titolare in attacco per Atalanta-Juventus, la scelta di Spalletti senza Vlahovic; La Juventus perde ancora Vlahovic nel momento decisivo: lesione al soleo. Come sta e quando può tornare; La Juve vede la Champions, risorge anche Di Gregorio: Genoa ko, il quarto posto del Como a un passo; Juve, addio Milik: il polacco trova una nuova sistemazione in Serie A. Per Milik nuovo infortunio: come sta l’attaccante della JuveArkadiusz Milik si ferma ancora. L’attaccante della Juventus deve fare i conti con un nuovo stop fisico che rischia di tenerlo lontano dal campo per diverse ... lapresse.it Juventus, calvario Milik: nuovo infortunio e stagione finita, cos'è successoNuova tegola in casa Juventus e nuovo infortunio muscolare per Arek Milik. L’attaccante polacco era rientrato in campo nelle scorse settimane dopo un anno e mezzo di assenza e ora si ferma di nuovo pe ... calciomercato.com Stagione finita per Milik: lesione di medio grado al bicipite della coscia destra … Ora Openda e David devono dimostrare di essere da Juve, ci si gioca troppo in queste ultime giornate #Juve #milik #SerieA - facebook.com facebook #Juventus - Nuovo stop per Arkadiusz #Milik: lesione al bicipite femorale della coscia per l'attaccante polacco, che ne avrà per circa 5 settimane. Stagione praticamente finita @calciomercatoit x.com