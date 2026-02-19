Infortunio David | novità importanti sull’attaccante canadese verso Juve Como Cos’è successo oggi in allenamento

Oggi si sono svolti allenamenti intensi e nuove notizie emergono sull’infortunio di David, attaccante canadese della Juve Como. Durante la sessione, l’atleta ha accusato un fastidio che ha richiesto cure immediate. La società sta monitorando attentamente le sue condizioni, valutando se potrà essere impiegato nella prossima partita contro il Como. I medici hanno già iniziato le analisi per capire l’entità del problema. La sua presenza in campo resta incerta fino a ulteriori aggiornamenti.