Aumentano infortuni e morti sul lavoro la Cisl | Investire in formazione un passo verso la sicurezza

Gli infortuni sul lavoro in Veneto sono aumentati, raggiungendo il massimo degli ultimi cinque anni. La Cisl evidenzia un incremento anche dei casi con esito fatale, molti dei quali si verificano in piccole aziende agricole. La mancanza di formazione tra i lavoratori contribuisce a questa crescita. La situazione richiede interventi urgenti per migliorare le condizioni di sicurezza. La regione si prepara a introdurre nuovi programmi di formazione nelle prossime settimane.

Presentato lo studio “La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto” di Fondazione Corazzin – Cisl Veneto. Nel 2025 sono stati denunciati all’Inail 71.867 incidenti che hanno comportato conseguenze per i lavoratori in Veneto Gli infortuni sul lavoro in Veneto toccano il livello più alto negli ultimi cinque anni. A destare attenzione è soprattutto l’incremento degli episodi con esito mortale. Il rapporto curato dalla Fondazione Corazzin per conto della Cisl Veneto impone di mettere in cima all’agenda la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Nel 2025 sono stati denunciati all’Inail 71.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Rischio alto in azienda, aumentano anche gli infortuni in itinere"La Cisl Romagna avverte: il rischio di incidenti sul lavoro resta alto nella zona.

Infortuni in aumento in Emilia Romagna, la Cisl: "La sicurezza sul lavoro deve essere la nostra priorità”Nel 2025, in Emilia-Romagna, sono state registrate 76 denunce di infortuni sul lavoro, un dato che preoccupa.

