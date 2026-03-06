Nel mese di gennaio 2026, i dati dell'INAIL mostrano un calo degli incidenti sul lavoro in azienda, mentre aumentano le malattie professionali. Alcune regioni registrano un aumento significativo degli infortuni in itinere, cioè quelli che avvengono nel tragitto tra casa e lavoro. La situazione evidenzia come il fenomeno degli infortuni continui a rappresentare una realtà preoccupante nel panorama lavorativo italiano.

Dati INAIL gennaio 2026: meno incidenti in azienda, più malattie professionali. E gli infortuni in itinere esplodono in alcune regioni. Ci sono numeri che parlano da soli, e altri che bisogna saper ascoltare. I dati INAIL di gennaio 2026 appartengono alla seconda categoria: non gridano, non fanno rumore, ma raccontano un Paese che continua a farsi male mentre lavora, che si ammala per il lavoro e che rischia la vita anche solo per raggiungerlo. L’Italia registra 35.447 denunce di infortunio (esclusi gli studenti), un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2025. Ma dietro questa apparente immobilità si muovono tre fenomeni che cambiano il quadro: È un’Italia che si infortuna meno in fabbrica, ma più sulla strada. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Infortuni sul lavoro, l’Italia che continua a farsi male

