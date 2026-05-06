Infermieri in campo per la solidarietà | la ' Coppa Nightingol' diventa benefica

Gli infermieri di Ferrara si preparano alla quarta edizione della Coppa Nightingol, un evento che ogni anno coinvolge diverse squadre e appassionati del settore. Per la prima volta nel 2026, questa manifestazione assume anche un ruolo benefico, raccogliendo fondi destinati a un’associazione dedicata alla lotta contro le malattie del sangue. L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di un professionista scomparso, che ha lasciato un segno nella comunità locale.

Giunta alla sua quarta edizione, la Coppa Nightingol rappresenta ormai un appuntamento fisso per gli infermieri ferraresi: per la prima volta nel 2026, l'evento assume anche un importante valore benefico, con una raccolta fondi interamente destinata ad Ail e dedicata alla memoria di Pasquale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Studenti in cammino per la solidarietà: torna la corsa benefica ’Stracarducci for Ado’ Morbegno, sport e solidarietà con i Lions: convegno sulle Olimpiadi e iniziativa beneficaAl dibattito anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli poi pizzoccherata solidale per sostenere il servizio Cani Guida Morbegno si...