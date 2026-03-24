Mercoledì 25 marzo alle 18, Morbegno ospiterà un convegno dedicato alle Olimpiadi, organizzato dai Lions, che coinvolgerà anche un’iniziativa benefica. L’evento si svolgerà presso una sede locale e prevede interventi di relatori legati al mondo dello sport e alla solidarietà. La serata mira a sensibilizzare il pubblico sui temi della cooperazione e del sostegno alle iniziative sociali.

Al dibattito anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli poi pizzoccherata solidale per sostenere il servizio Cani Guida Morbegno si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello sport e della solidarietà grazie ai Lions: mercoledì 25 marzo, alle 18.15, all’Auditorium di Sant’Antonio, è in programma un evento dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo, tra cui il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’iniziativa, aperta al pubblico su prenotazione e organizzata dalla cooperazione dei clud di Colico, Chiavenna, Morbegno, Sondrio host, Masegra, Tellino e Livigno, proseguirà con una pizzoccherata benefica il cui ricavato sarà destinato al servizio Cani Guida Lions. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Morbegno, sport e solidarietà con i Lions: convegno sulle Olimpiadi e iniziativa benefica

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