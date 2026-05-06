Infermieri del carcere di Taranto senza spazi e tutele scatta la segnalazione al Prefetto

Gli infermieri che lavorano nel carcere di Taranto hanno segnalato l'assenza di spazi adeguati e di tutele sul luogo di lavoro, portando a una comunicazione ufficiale rivolta al Prefetto. La comunicazione evidenzia come le condizioni operative siano insufficienti e non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La questione riguarda principalmente la mancanza di ambienti idonei e di strumenti necessari per garantire un servizio efficace e sicuro.

Tarantini Time Quotidiano Una segnalazione formale sulle condizioni di lavoro degli infermieri in servizio nella Casa circondariale di Taranto è stata indirizzata al prefetto Ernesto Liguori dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe, dopo aver raccolto diverse testimonianze tra il personale. “In questi giorni ho ascoltato diversi colleghi i quali mi hanno rappresentato una situazione che non è degna di un paese civile e di una medicina penitenziaria rispettosa dell’operato dei professionisti sanitari”. Tra le criticità evidenziate emerge l’assenza di spazi adeguati per il personale sanitario, costretto a gestire il cambio degli indumenti da lavoro fuori dalla struttura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Infermieri del carcere di Taranto senza spazi e tutele, scatta la segnalazione al Prefetto 28 DICEMBRE 2025 TARANTO DETENUTO SI TOGLIE LA VITA ENNESIMO SUICIDIO IN CARCERE Notizie correlate Strade colabrodo a Cappelle: scatta la segnalazione ufficiale del M5S a SalernoUna segnalazione formale è stata inviata al Commissario prefettizio del Comune di Salerno e al settore Opere e Lavori Pubblici per denunciare le... Locale amplia gli spazi senza permessi su suolo demaniale in viale Africa: scatta il sequestro preventivoLa struttura, di 74 metri quadrati complessivi, era stata edificata senza autorizzazione da un 63enne titolare di un'attività di somministrazione di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Infermieri senza spogliatoi e sicurezza a rischio nel carcere di Taranto; Carcere Taranto, allarme OPI: Infermieri trattati al limite della decenza; Carcere Taranto, Opi ‘infermieri senza tutele e spazi adeguati’; Troppo lavoro o troppi costi, spaccatura sugli infermieri. Infermiere del Monaldi armato di bisturi ruba la fede ad una donna in auto e la rivende a 650 euroSi tratta di un 49enne di Marano di Napoli: dopo aver incassato 650 euro da un compro oro della zona, è stato arrestato: deve rispondere di rapina ... fanpage.it Carcere, infermieri in protesta. Il Nursind: «Stress e disagi»ROVIGO - Le criticità del carcere minorile si riflettono anche sul personale sanitario. A segnalarlo è il sindacato degli infermieri NurSind, che ha chiesto un incontro urgente ... ilgazzettino.it Al via alla Fiera del Levante le prove del concorso per infermieri. I candidati sosterranno le prove selettive per entrare nella graduatoria fino al 6 maggio - facebook.com facebook