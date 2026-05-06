Infermieri del carcere di Taranto senza spazi e tutele scatta la segnalazione al Prefetto

Da tarantinitime.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli infermieri che lavorano nel carcere di Taranto hanno segnalato l'assenza di spazi adeguati e di tutele sul luogo di lavoro, portando a una comunicazione ufficiale rivolta al Prefetto. La comunicazione evidenzia come le condizioni operative siano insufficienti e non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La questione riguarda principalmente la mancanza di ambienti idonei e di strumenti necessari per garantire un servizio efficace e sicuro.

Tarantini Time Quotidiano Una segnalazione formale sulle condizioni di lavoro degli infermieri in servizio nella Casa circondariale di Taranto è stata indirizzata al prefetto Ernesto Liguori dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe, dopo aver raccolto diverse testimonianze tra il personale. “In questi giorni ho ascoltato diversi colleghi i quali mi hanno rappresentato una situazione che non è degna di un paese civile e di una medicina penitenziaria rispettosa dell’operato dei professionisti sanitari”. Tra le criticità evidenziate emerge l’assenza di spazi adeguati per il personale sanitario, costretto a gestire il cambio degli indumenti da lavoro fuori dalla struttura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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