Locale amplia gli spazi senza permessi su suolo demaniale in viale Africa | scatta il sequestro preventivo

Un decreto di sequestro preventivo ha interessato un manufatto costruito senza autorizzazioni su un’area demaniale di viale Africa, in una zona destinata a verde pubblico. Il locale aveva ampliato gli spazi senza ottenere i permessi necessari, e così è stato disposto il sequestro dell’intera struttura. L’intervento è stato eseguito dalle forze dell’ordine per tutelare l’area interessata.

La struttura, di 74 metri quadrati complessivi, era stata edificata senza autorizzazione da un 63enne titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande Un decreto di sequestro preventivo ha colpito un manufatto abusivo realizzato su area demaniale lungo viale Africa, in una zona destinata a verde pubblico. Il gip del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta della Procura distrettuale della Repubblica dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di piazza Dante e dalla polizia locale su un'attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibile a un 63enne residente a Catania. La struttura sequestrata, per una superficie complessiva di 74 metri quadrati, era stata realizzata senza autorizzazione su suolo pubblico.