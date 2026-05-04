Strade colabrodo a Cappelle | scatta la segnalazione ufficiale del M5S a Salerno

Il Movimento 5 Stelle ha inviato una comunicazione ufficiale alle autorità di Salerno segnalando lo stato di degrado delle strade nel quartiere Cappelle. La denuncia riguarda in particolare il manto stradale di salita San Giovanni Battista, nella zona che collega viale Sant’Agnese, dove le condizioni del pavimento si sono deteriorate significativamente. La richiesta è stata indirizzata al Commissario prefettizio e al settore Opere e Lavori Pubblici del Comune.

Una segnalazione formale è stata inviata al Commissario prefettizio del Comune di Salerno e al settore Opere e Lavori Pubblici per denunciare le gravi condizioni del manto stradale nel quartiere Cappelle, in particolare lungo salita San Giovanni Battista, nel tratto che collega viale Sant’Agnese.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Strade dissestate dopo i lavori per la fibra, atti in Procura. “Caserta è diventata un colabrodo”L’ex capogruppo di Fratelli d’Italia denuncia l’inerzia dell’ente e chiede chiarimenti sui controlli alle ditte. “Strade colabrodo a Terni, ma per le segnalazioni si indicano gli ex assessori”In una fase politico-amministrativa così complessa per Terni, segnata dal recente e profondo riassetto della giunta, il mancato aggiornamento di una...