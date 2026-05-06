Infermiere di comunità conclusa la seconda edizione del corso

È terminata la seconda edizione del corso di formazione dedicato agli infermieri di famiglia e comunità, un percorso di cinque mesi che ha coinvolto 18 professionisti del settore. Durante questo periodo, i partecipanti hanno seguito un programma intensivo finalizzato ad approfondire competenze specifiche per il ruolo. La formazione si è concentrata su aspetti pratici e teorici legati all’assistenza di comunità e alle attività di cura domiciliari.

Si è conclusa la seconda edizione del corso di formazione per infermieri di famiglia comunità, un percorso che ha visto la partecipazione di 18 professionisti impegnati in un’intensa attività formativa della durata di cinque mesi. Il corso nasce dalle indicazioni nazionali e dalle linee di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Paduli, conclusa la seconda edizione di “Appia Schools”Il programma ha alternato momenti di confronto e presentazione dei lavori a esperienze dirette, come l’escursione al Parco Archeologico di Forum... Corso di “Infermiere di Famiglia e di Comunità”: al campus di Fisciano la presentazioneE' in programma domani, martedì 7 aprile, presso l'Aula “Nicola Cilento” al campus di Fisciano, la presentazione del Corso per “Infermiere di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalle aule al territorio: 83 nuovi infermieri laureati a Chieti per la sanità del futuro; AmTust Assicurazioni al fianco di Emergenza Sorrisi nella loro ultima missione in Uganda; Infermiere Volontarie Croce Rossa: Ragusa celebra Santa Caterina; Sangue al Cardarelli, infermiere accoltellato per un portafogli: il Prefetto dispone il pugno di ferro. Infermiere di comunità, conclusa la seconda edizione del corsoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... ilpiacenza.it Da giugno arriva l’infermiere di Comunità a PrimieroLo ha confermato l’assessore provinciale Mario Tonina – in seguito alle sollecitazioni del territorio – la figura da dedicare alla funzione è già stata individuata. L’avvio è previsto per i primi gior ... lavocedelnordest.eu Grave episodio di violenza questa mattina a Napoli, dove un infermiere è stato accoltellato nel parcheggio dell’Ospedale Cardarelli al termine del proprio turno di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il sanitario stava raggiungendo la sua auto quando è st - facebook.com facebook