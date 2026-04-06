Domani, martedì 7 aprile, si terrà presso l'Aula “Nicola Cilento” al campus di Fisciano la presentazione del Corso di “Infermiere di Famiglia e di Comunità”. L’evento riguarda l’introduzione al percorso formativo dedicato agli operatori sanitari, con dettagli sul programma e le modalità di iscrizione. La presentazione è rivolta a chi intende specializzarsi in questo settore e si svolge in una sede universitaria.

E' in programma domani, martedì 7 aprile, presso l'Aula “Nicola Cilento” al campus di Fisciano, la presentazione del Corso per “Infermiere di Famiglia e di Comunità”. Il percorso formativo, promosso dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” (DipMedUNISA), in collaborazione con le ASL di Salerno e Napoli 3 Sud, si propone di formare professionisti sanitari altamente qualificati per operare nei contesti territoriali, promuovendo modelli di assistenza centrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità, in linea con le più recenti evoluzioni del sistema sanitario. L’incontro sarà aperto dai... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Re Carlo: «La giustizia deve fare il suo corso». La famiglia di Giuffre: «Non è mai stato un principe». Perquisizioni in corso al Royal LodgeWilliam e Kate hanno dato pieno sostegno alla dichiarazione di re Carlo sull'arresto dell'ex principe Andrea.

Una Panda per supportare l’infermiere di comunitàVenerdì mattina, davanti al municipio di Gambettola, si è svolta una bella cerimonia a scopo benefico: la consegna di una Fiat Panda alla Ausl del...

Temi più discussi: Corso di laurea in Infermieristica a Brescia: open days 2026; Corso di Infermiere di Famiglia e di Comunità: al campus di Fisciano la presentazione; Infermieri italiani in Europa/ L'accusa del sindacato Nursing Up: in corso un furto di talenti; Personale infermieristico, aumenta la mobilità internazionale.

L'infermiere di famiglia al centro della riforma sanitaria, al via il 7/o corsoUn modello di assistenza che anticipa il bisogno, riduce le ospedalizzazioni e mette il cittadino al centro: è questa la visione che anima la settima edizione del Corso di formazione specialistica per ... ansa.it

Corso Ecm (12,6 crediti) Fad gratuito per infermieri: Connected Care: il modello di sanità digitale e il ruolo delle professioni infermieristicheCorso Ecm (12,6 crediti) Fad per infermieri: Connected Care: il modello di sanità digitale e il ruolo delle professioni infermieristiche ... nursetimes.org

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due veicoli si sono scontrati frontalmente facebook