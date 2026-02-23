Conti | Io uomo libero Giorgia Meloni viene a Sanremo se compra il biglietto

Conti ha dichiarato che, essendo un uomo libero, non si oppone alla presenza di Giorgia Meloni a Sanremo, purché acquisti il biglietto. Ha sottolineato di aver sempre mantenuto l’indipendenza nel suo lavoro, pur ricevendo etichette politiche diverse nel corso degli anni. Conti si definisce un “giullare” orgoglioso del suo ruolo e si dice pronto a continuare a lavorare senza influenze esterne. La sua posizione ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

«Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò "cinquestelliano". Per fortuna in questi 40 anni sono stato un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare». Lo dice Carlo Conti, in conferenza stampa al teatro Ariston a Sanremo. « Meloni? Non credo debba venire al festival, se compra il biglietto può venire come qualsiasi altro cittadino: non decido io, come è successo in passato. La premier è una libera cittadina che se compra il biglietto per il festival può venire a vederlo», tuttavia «penso che la gestione di un Paese sia una cosa molto complicata e ogni politico credo che abbia molto da fare», sottoliena il direttore artistico del Festival. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sanremo 2026, Conti sulla presenza della Meloni: “Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire, non decido io!”Carlo Conti ha definito “fantascienza” la possibilità che Giorgia Meloni partecipi al Festival di Sanremo 2026, chiarendo che non ha alcun ruolo nella sua presenza.

Sanremo, Conti: «Meloni all'Ariston? Se compra il biglietto». Lei: «Io al Festival? È FantaSanremo, continuo a fare il mio lavoro»Conti ha scherzato sulla presenza di Meloni all'Ariston, affermando che potrebbe partecipare se acquista il biglietto.

