Evelina Christillin | Il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali sarebbe umiliante Ma decide Infantino
Evelina Christillin, ex membro del consiglio della FIFA, ha commentato le prospettive di ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, affermando che sarebbe umiliante. Ha sottolineato che le possibilità di essere ripescati sono poche e ha criticato la posizione della nazionale di calcio, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla partecipazione italiana alla competizione internazionale.
Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e facendolo ha rifilato una stoccata alla Nazionale di calcio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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