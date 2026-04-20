Evelina Christillin | Il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali sarebbe umiliante Ma decide Infantino

Evelina Christillin, ex membro del consiglio della FIFA, ha commentato le prospettive di ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, affermando che sarebbe umiliante. Ha sottolineato che le possibilità di essere ripescati sono poche e ha criticato la posizione della nazionale di calcio, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla partecipazione italiana alla competizione internazionale.