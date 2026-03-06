indovina chi ci inganna a cena al teatro nazionale di milano martedì 17 marzo

Martedì 17 marzo si conclude a Milano, al Teatro Nazionale, la tournée dello spettacolo “Indovina chi ci inganna a cena”. Lo spettacolo, ispirato al programma televisivo “Indovina chi viene a cena”, vede tra i protagonisti Sabrina Giannini e l’epidemiologo Franco Berrino. La rappresentazione si è svolta nel teatro milanese, portando in scena il suo spettacolo per il pubblico locale.

Si conclude a Milano, martedì 17 marzo al Teatro Nazionale, la tournée di "Indovina chi ci inganna a cena", lo spettacolo nato sulla scia del successo del programma televisivo "Indovina chi viene a cena", con Sabrina Giannini e la partecipazione dell'epidemiologo Franco Berrino."Indovina chi ci inganna a cena" è uno spettacolo che vuole alimentare la conoscenza e disintossicare dalla dipendenza del cibo industriale e dai loro veleni, causa di enormi danni alla salute. Metteranno in luce, caso per caso, i meccanismi perversi, ingannevoli, corruttivi e nascosti che portano all'autorizzazione in commercio di additivi, dolcificanti, emulsionanti, pesticidi e tutto quanto l'industria vuole portare sul mercato per fare profitto.

La tournée proseguirà sabato 14 marzo al Teatro Corso di Venezia

Teatro Goldoni, martedì 3 marzo la commedia "Indovina chi viene a cena?"Per la Stagione di Prosa, martedì 3 marzo, alle 21 sul palco del Goldoni, uno spettacolo d'eccezione: “Indovina chi viene a cena?” la commedia che fu...

Indovina chi viene a cena diventa spettacolo: al via nel 2026 il tour di Indovina chi ci inganna a cenaIndovina chi ci inganna a cena arriva a teatro: Sabrina Giannini e Franco Berrino in tour contro cibo industriale, marketing e greenwashing ... ehabitat.it

Parte da Bologna il tour di 'Indovina chi ci inganna a cena' di Sabrina GianniniParte dal Teatro Celebrazioni di Bologna la tournée nazionale di Indovina chi ci inganna a cena: il 4 marzo alle 21 la giornalista Sabrina Giannini porta in scena l'inchiesta che ha conquistato il p ... ansa.it

