In alcune zone rurali, la carenza di gas ha reso difficile cucinare e riscaldare le case. Per far fronte a questa situazione, molte comunità utilizzano il biogas prodotto dai rifiuti organici, come lo sterco di mucca, per alimentare le cucine. Intanto, il blocco dello Stretto di Hormuz ha influenzato le forniture energetiche globali, con ripercussioni anche sulle aree meno urbanizzate.

? Cosa scoprirai Come può lo sterco delle mucche risolvere la crisi del gas?. Perché il blocco dello Stretto di Hormuz colpisce le cucine rurali?. Quanto costa installare un impianto per ottenere autonomia energetica?. Chi sta trasformando i rifiuti agricoli in oro nero per i campi?.? In Breve Pramod Singh utilizza 30-45 chili di letame quotidiano per il suo impianto.. Il residuo organico diventa fertilizzante prezioso per i campi agricoli.. Investimento iniziale per impianti sussidiati tra 225 e 270 rupie.. L'India punta alla neutralità carbonica entro l'anno 2070.. A Nekpur, nel villaggio dell’Uttar Pradesh situato a 30 chilometri da Nuova Delhi, l’agricoltrice Gauri Devi prepara il suo chapati quotidiano utilizzando un fornello alimentato dal biogas prodotto con lo sterco delle mucche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India, crisi del gas: il biogas dai rifiuti salva le cucine rurali

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